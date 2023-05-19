Крупный немецкий автоконцерн завершил сделку по продаже российских активов

Сделка была одобрена российскими властями.

Немецкий автоконцерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая автозавод в Калуге, говорится в сообщении автопроизводителя.

Согласно информации, все перешло структуре автодилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». Данная сделка была одобрена российскими властями.

«В нее были включены автозавод в Калуге, дистрибьюторский бизнес и послепродажное обслуживание, а также складская деятельность и финансовые услуги со всеми связанными с ней сотрудниками», — говорится в сообщении.

Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году. Только в 2021 году на предприятии было выпущено 118 тысяч машин. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. После начала специальной военной операции России на Украине работа площадки была приостановлена.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как суд арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗ.