Путин поддержал идею о запрете в СМИ использования термина «инфоцыгане»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16 0

Так называют недобросовестных блогеров, продающих различные обучающие курсы в интернете. С чем связана эта инициатива?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Российские власти постараются сделать все для того, чтобы в СМИ не было проявлений выраженной ксенофобии, заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Так он отреагировал на предложение главы регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметер запретить на законодательном уровне использования в СМИ слов, указывающих на национальную принадлежность и имеющих ярко выраженный негативный оттенок.

В пример она привела термин «инфоцыгане», который используется в отношении недобросовестных блогеров, продающих различные обучающие курсы в интернете. По ее мнению, такие выражения не имеют никакого отношения к цыганскому народу и разжигают к нему ненависть.

«Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации — это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтем все, что вы сказали. Постараемся сделать все, чтобы не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией», — сказал президент.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме предупредили о сроках за инвестиционные советы.

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