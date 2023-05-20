Романа Костомарова планируют выписать в конце мая

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 457 0

С фигуристом занимаются врачи, чтобы подготовить его физически и психологически к выписке.

Романа Костомарова планируют выписать в конце мая

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Фигурист Роман Костомаров завершает занятия с психологом, сообщил источник 5-tv.ru. После работы со специалистом ему стало намного лучше, его психологическое состояние улучшилось, фигурист находится в хорошем настроении.

По данным 5-tv.ru, в первое время Костомаров был для врачей очень сложным пациентом, у медиков возникали опасения, сможет ли он справиться психологически со всем.

Сейчас фигурист регулярно посещает занятия, с ним занимаются и в палате реанимации. Все это необходимо для подготовки к протезированию. На конец мая планируют выписку.

Романа Костомарова госпитализировали в первых числах 2023 года. Изначально у него диагностировали пневмонию, однако здоровье спортсмена стремительно подкосили многочисленные осложнения. С января фигурист пережил ампутацию, два инсульта, множество операций, плазмаферез и другие процедуры. Положительная динамика в лечении началась в конце марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие операции предстоит пережить Костомарову.

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