«Не успели»: врач объяснил, какие операции предстоит пережить Костомарову

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 68

Врач Авербах: Костомарову может предстоять операция по формированию культи

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; Instagram* / lev_averbakh_coris; 5-tv.ru

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Любые вмешательства могут привести к осложнениям. Насколько рискует знаменитый спортсмен?

Фигуристу Роману Костомарову нужно провести еще ряд операций, прежде чем его удаленные конечности заменят искусственные протезы. Поклонники, которые с волнением следят за новостями о здоровье спортсмена, озадачены — зачем звезде еще одни хирургические вмешательства? На этот вопрос ответил генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах.

«Я думаю, что это операции по формированию культи будут. В принципе, они должны были и так ампутировать, чтобы можно было культу сформировать, но может быть не успели, <…> было не до этого чуть-чуть. Поэтому сейчас, наверное, будет подготовка какая-то к формированию культи, соответственно, чтобы на нее можно было надеть протез. Я так думаю», — объяснил эксперт в беседе с 5-tv.ru.

В том числе врач ответил на вопрос о вероятных осложнениях у Костомарова, которые могли бы возникнуть во время очередных операций. Врач уверен, что теоретически они возможны, ведь любое хирургическое вмешательство — это небольшие, но риски. Однако медики наверняка настроены на лучшее и на это есть ряд предпосылок.

«Учитывая, что это все-таки конечности, там уже все прооперировано и достаточно зажило, может быть, какая-то хирургическая коррекция будет достаточно незначительная, подконтрольная и в стерильных условиях естественно, то риски минимальные», — сказал Авербах.

До этого стало известно, что фигуриста готовят к установке протезов. Врачи проводили механические чистки для создания площадок под крепления накладных конечностей. Первая нога олимпийского чемпиона уже подготовлена и заживает, медики перешли к манипуляциям со второй. Далее планируется перейти к рукам, кисти которых тоже были удалены из-за развившегося некроза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что болеющий Роман Костомаров лично поздравил фигуристку Татьяну Навку с 48-летием.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Не успели»: врач объяснил, какие операции предстоит пережить Костомарову

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