Истребитель F-18 рухнул в Испании

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Что стало причиной крушения — неизвестно, но СМИ сообщают о проблемах во время полета.

Истребитель F-18 рухнул в Испании

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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В Испании во время показательных полетов упал истребитель-бомбардировщик F-18. Об этом сообщает El Mundo. Согласно последней информации, он направлялся на авиабазу в Сарагосу и упал на территории военного городка.

СМИ пишут, что возникли проблемы во время полета, но пилот успел катапультироваться, но, возможно, получил некоторые травмы при приземлении на землю. Сейчас он находится в больнице. Из гражданских на земле никто не пострадал.

Также сообщается, что при столкновении с землей, истребитель взорвался, но пожарные бригады успели в кратчайшие сроки потушить огонь.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Брянской области разбился Су-34.

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