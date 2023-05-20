Лавров раскрыл цели решений саммита G7

Западное общество открыто обсуждает полученный заказ на разработку сценариев по расчленению России.

Решения саммита G7, который проходит в японской Хиросиме, нацелены на сдерживание России и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Он попросил обратить внимание на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются по России на саммите «семерки». Лавров утверждает, что они нацелены на двойное сдерживания России и КНР.

По мнению министра, НАТО и Евросоюз поставили цель «победить Россию на поле боя» и уничтожить страну как геополитического конкурента.

«Собственно говоря, и любую другую страну, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять», — отметил он.

Глава дипломатии РФ также отметил, что западное общество открыто обсуждает полученный заказ на разработку сценариев по расчленения России, «и не скрывается, что существование России как самостоятельного центра несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае раскрыли план США по «похищению» Европы для ослабления России.