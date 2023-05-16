В Китае раскрыли план США по «похищению» Европы для ослабления России

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Global Times: США «похитили» Европу в попытке ослабить РФ через конфликт на Украине

В Китае раскрыли план США по «похищению» Европы для ослабления России

Фото: www.globallookpress.com / HOCH ZWEI

Читайте нас в: Дзен Новости

Для этой цели Вашингтон использует и украинский конфликт.

США пытаются влиять на Европу через конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию. Такое мнение выразил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для издания Global Times.

«Вашингтон похитил европейские страны для поставки оружия Киеву. Все это служит интересам США, цель которых состоит в том, чтобы заставить европейские страны помочь США использовать украинский вопрос для противодействия РФ и ее ослабления», — заявил эксперт.

По словам Чжунпина, политика Запада лишь усугубляет ситуацию на Украине. Он призвал Вашингтон сменить модель поведения и начать предпринимать действия для начала переговорного процесса.

К слову, сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится в турне по Европе. Он уже побывал в Италии, Германии, Франции, Великобритании. В последней ему пообещали очередную военную помощь, а в немецком городе Аахен вручили премию имени Карла Великого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие последствия ожидают США после заморозки российских активов.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
79.10
1.90 86.09
1.84
Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

Последние новости

9:00
День рождения поп-короля: что подарили Филиппу Киркорову на 56-летие
8:45
«Идите, живите»: почему врач отказался лечить певицу Лолиту
8:39
Новая попытка: Байден встретится с лидерами конгресса по госдолгу
8:26
Верная боевая подруга: как собака Альба помогает российским бойцам защищать Донбасс
8:13
Точно в цель: «Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО «Буран» под Артемовском
8:00
Кино и театр должны существовать вместе: в МХТ наградили молодых режиссеров

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон
Дело вовсе не в самолетах: зачем Зеленскому нужна «коалиция по истребителям»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп