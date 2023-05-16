В Китае раскрыли план США по «похищению» Европы для ослабления России

Для этой цели Вашингтон использует и украинский конфликт.

США пытаются влиять на Европу через конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию. Такое мнение выразил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для издания Global Times.

«Вашингтон похитил европейские страны для поставки оружия Киеву. Все это служит интересам США, цель которых состоит в том, чтобы заставить европейские страны помочь США использовать украинский вопрос для противодействия РФ и ее ослабления», — заявил эксперт.

По словам Чжунпина, политика Запада лишь усугубляет ситуацию на Украине. Он призвал Вашингтон сменить модель поведения и начать предпринимать действия для начала переговорного процесса.

К слову, сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится в турне по Европе. Он уже побывал в Италии, Германии, Франции, Великобритании. В последней ему пообещали очередную военную помощь, а в немецком городе Аахен вручили премию имени Карла Великого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие последствия ожидают США после заморозки российских активов.