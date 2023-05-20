Сон для слабаков: Зепюр Брутян пожаловалась на трудности материнства

Дети Павла Прилучного от предыдущего брака очень помогают с заботой о своем сводном брате.

В конце апреля актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали родителями, у них появился первенец Микаэль. Сначала девушка делилась своими эмоциями от подготовки к родам, а теперь рассказывает о трудностях материнства. Теперь она вынуждена подстраиваться под требования малыша.

После появления на свет сына, жизнь Зепюр сильно изменилась. Актриса совсем не высыпается и устает. А малыш каждый раз требует к себе много внимания.

«Выражение „сон для слабаков“ действительно обретает смысл. Когда за сутки время на сон составляет три-четыре часа», — рассказывает фанатам Брутян.

После родов девушка чувствовала приятное бессилие благодаря опытным врачам и поддержки супруга. Павел Прилучный находился с ней вплоть до начала процесса, а после извлечения ребенка вернулся, чтобы перерезать пуповину и взять Микаэля на руки. Зепюр убеждена, что Павлу необязательно знать все особенности рождения детей и видеть все своими глазами. Ей было достаточно поддержки во время схваток.

На выписку актер пришел не один, а в компании своих детей от прошлого брака. Старшие наследники познакомились с братиком и даже подержали мальчика на руках. Сейчас Мия и Тима очень помогают с заботой о маленьком брате.

Супруга Павла Прилучного рассказала, что не планирует останавливаться на одном ребенке. Возможно, через время пара вновь порадует поклонников пополнением в семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько Прилучный заплатил за роды жены.

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