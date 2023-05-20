Сон для слабаков: Зепюр Брутян пожаловалась на трудности материнства

|
Аделина Ким
Аделина Ким 33 0

Зепюр Брутян рассказала о недосыпе и сильной усталости после рождения сына Микаэля

Сон для слабаков: Зепюр Брутян пожаловалась на трудности материнства

Фото: Instagram* / bugevuge

Читайте нас в: Дзен Новости

Дети Павла Прилучного от предыдущего брака очень помогают с заботой о своем сводном брате.

В конце апреля актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали родителями, у них появился первенец Микаэль. Сначала девушка делилась своими эмоциями от подготовки к родам, а теперь рассказывает о трудностях материнства. Теперь она вынуждена подстраиваться под требования малыша.

После появления на свет сына, жизнь Зепюр сильно изменилась. Актриса совсем не высыпается и устает. А малыш каждый раз требует к себе много внимания.

«Выражение „сон для слабаков“ действительно обретает смысл. Когда за сутки время на сон составляет три-четыре часа», — рассказывает фанатам Брутян.

После родов девушка чувствовала приятное бессилие благодаря опытным врачам и поддержки супруга. Павел Прилучный находился с ней вплоть до начала процесса, а после извлечения ребенка вернулся, чтобы перерезать пуповину и взять Микаэля на руки. Зепюр убеждена, что Павлу необязательно знать все особенности рождения детей и видеть все своими глазами. Ей было достаточно поддержки во время схваток.

На выписку актер пришел не один, а в компании своих детей от прошлого брака. Старшие наследники познакомились с братиком и даже подержали мальчика на руках. Сейчас Мия и Тима очень помогают с заботой о маленьком брате.

Супруга Павла Прилучного рассказала, что не планирует останавливаться на одном ребенке. Возможно, через время пара вновь порадует поклонников пополнением в семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько Прилучный заплатил за роды жены.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:27
Станут законной целью: Россия начнет массово сбивать поставленные Киеву F-16
21:05
Сон для слабаков: Зепюр Брутян пожаловалась на трудности материнства
20:46
«Долгожданная победа»: как российские бойцы шли к освобождению Артемовска
20:25
«Не выходили за ограду дома»: где пропавшие сестры из Кемерово провели всю ночь
20:12
Рэпера VERBEE избили за два часа до концерта: «Саранск тепло встречает»
19:50
Больше никому не нужны: Александр Пашутин об исках иноагентов

Сейчас читают

Рэпера VERBEE избили за два часа до концерта: «Саранск тепло встречает»
Петербургский психотерапевт подсадил пациентку на наркотики и довел до безумия
«Не выходили за ограду дома»: где пропавшие сестры из Кемерово провели всю ночь
Стилист рассказала о семи популярных трендах на лето 2023 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023