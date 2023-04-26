Влетит в копеечку: сколько Прилучный заплатит за роды жены

|
Алексей Панков
Алексей Панков 33

Павел Прилучный заплатит полтора миллиона рублей за роды жены Зепюр Брутян

Влетит в копеечку: сколько Прилучный заплатит за роды жены

Фото: Instagram* / bugevuge

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер выбрал самый дорогой тариф в элитном московском роддоме.

Российский актер Павел Прилучный заплатит около полутора миллионов рублей за роды жены Зепюр Брутян. Такое предположение сделал сайт Teleprogramma.pro, основываясь на стоимости услуг клиники, в которой часто видели девушку.

Речь идет об элитном московском роддоме. По информации издания, Прилучный согласился оплатить самый дорогой VIP-пакет услуг, чтобы роды прошли в максимально комфортной обстановке.

«Может, двойня?» — Жена Прилучного позлила фанатов новой деталью о беременности

Некоторое время назад Зепюр призналась, что у нее начался «период гнездования». По словам актрисы, ей хочется обустроить дом, чтобы создать малышу максимальный уют.

«Ох уж этот период гнездования в ожидании baby. Кому это знакомо?» — спрашивала подписчиков Брутян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена актера Павла Прилучного пожаловалась на серьезную проблему.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.55
0.28 90.03
0.57
День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

Последние новости

0:52
«Мы не идеальные»: Самойлова и Джиган сообщили о воссоединении
0:39
Звездопад: вслед за Такером Карлсоном популярного телеведущего уволил CNN
0:25
Не менее 83 сектантов в Кении уморили себя голодом ради встречи с Иисусом
0:10
Влетит в копеечку: сколько Прилучный заплатит за роды жены
23:58
Московский таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей полмиллиона рублей
23:50
Дымящая стихия: в Костромской области горят торфяники на 55 гектарах

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак
Московский таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей полмиллиона рублей
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео