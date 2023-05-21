Любви все возрасты…: 80-летняя жительница Петербурга завела 28-летнего ухажера

Сын пенсионерки беспокоится, что новый кавалер матери — мошенник. Чего он хочет на самом деле?

В Санкт-Петербурге в правоохранительные органы написал заявление мужчина, который волнуется за то, что к его 80-летней матери стал захаживать молодой любовник.

По словам заявителя, кавалер частенько приходит к родственнице в гости, постоянно ей звонит и признается в чувствах.

У сына есть подозрение, что влюбленный в мать — мошенник. Ведь на бабушку оформлена собственность: квартира и дача, которую возможный злодей, предположительно, надеется присвоить себе.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина подошел познакомиться к женщине постарше в магазине около трех недель назад. Воздыхателю всего 28 лет. Разница в возрасте между голубками составляет 62 года.

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