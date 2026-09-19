МВД предупреждает: под видом рекламы в онлайн-играх скрываются вирусы

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 29 0

В группе риска подростки, пользующиеся подобными приложениями.

Как вирусы могут находиться в онлайн-играх

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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МВД предупреждает: под видом рекламы в онлайн-играх скрываются вирусы

Мошенники научились маскировать вирусы под рекламу в чатах онлайн-игр. Некоторые виды вирусов опасны тем, что дают полный доступ к устройству жертвы.

Об этом сообщил журналистам ТАСС начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России Антон Растащенов.

«Злоумышленники очень активно эксплуатируют увлеченность наших подростков компьютерными играми. Плюс они, конечно же, еще здесь принимают во внимание не совсем хороший уровень цифровой гигиены, критического мышления. И, конечно же, злоумышленники, используют онлайн-чаты, очень активно вовлекают детей в различные противоправные действия», — информировал он.

Представитель киберполиции рассказал, что в рекламе может быть вредоносная ссылка или опасный файл.

«Допустим, представим красивый рекламный баннер в игре, весь светится, яркий, он, конечно же, завлекает внимание подростков. Ему интересно, он нажимает и тем самым либо переходит на какой-либо фишинговый ресурс, где есть риск утечки каких-либо персональных данных, либо он просто дистанционно может путем нажатия на этот баннер установить вредоносный файл, который получает полный доступ к его мобильному устройству», — объяснил Растащенов.

Также, мошенничество может быть связано с покупкой каких-нибудь игровых предметов или валюты. Для ее приобретения злоумышленники могут попросить оплатить счет деньгами родителей из банковского приложения.

Особенно опасен шантаж — мошенники в переписке могут просить личные фото или секреты детей, впоследствии угрожая своим жертвам и выманивая деньги.

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