Разлагающееся тело непризнанного сына Ален Делона нашли в Париже

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 310 0

Полицией была задержана обнаружившая покойного женщина.

Разлагающееся тело непризнанного сына Ален Делона нашли в Париже

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Стало известно, что из жизни ушел сын Ален Делона от певицы Нико — 60-летний Ари Булонье, который стал «пятном» на репутации актера. Его тело было обнаружено на стадии «глубокого разложения» Об этом сообщило издание Le Parisien.

Сообщается также, что женщина, которая находилась с ним, была арестована за «неоказание помощи». Следствие будет проверять ее действия на наличие состава преступления. На данный момент обстоятельства и детали смерти уточняются.

Знакомый Булонье рассказал изданию, что последние несколько лет тот страдал от недуга — был прикован к коляске после неудачного падения и не мог передвигаться самостоятельно.

Матерью Булонье стала известная под псевдонимом Нико актриса и певица Кристиана Аарона Булонье. Она утверждала, что Ари был рожден после ночи любви с Делоном в Нью-Йорке. Мальчика с малых лет воспитывала бабушка по стороне отца. Примечательно, что сам знаменитость, напрочь отрицающий родство с малышом, перестал общаться с матерью после ее решения. Ари посвятил свою жизнь фотографии, хотя начинал карьеру, как и его предполагаемый отец, актером.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер замминистра науки и высшего образования, супруг певицы Диана Гурцкая Петр Кучеренко умер на 47-м году жизни.

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