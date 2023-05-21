Замминистра науки и высшего образования Кучеренко умер на 47-м году жизни

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 547 0

В российском ведомстве уже раскрыли обстоятельства трагедии.

Замминистра науки и высшего образования Кучеренко умер на 47-м году жизни

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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В возрасте 46 лет умер заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко. Печальная новость появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно имеющимся данным, трагедия произошла, когда Кучеренко возвращался из командировки на Кубу. В пресс-службе ведомства отметили, что самочувствие управленца резко ухудшилось в самолете 20 мая. Несмотря на быстрое вмешательство медиков, спасти Петра Кучеренко не удалось.

«Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — говорилось в заявлении.

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