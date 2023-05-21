«Не монтируется с Таней»: как «лучшая девушка СССР» предпочла Лазарева Высоцкому

Стали известны детали создания культового фильма «Еще раз про любовь», который впервые вышел на экраны ровно 55 лет назад.

Ровно 55 лет назад, 21 мая 1968 года, в СССР вышла мелодрама «Еще раз про любовь», которую за год в кинотеатрах страны посмотрели 37 миллионов зрителей.

Сейчас сложно представить в главных ролях этого культового фильма кого-то кроме блистательных Татьяны Дорониной и Александра Лазарева. Однако, как выяснил aif.ru, партнером народной артистки СССР в этой картине мог стать не менее обожаемый советскими зрителями актер Владимир Высоцкий.

Оказывается, знаменитый артист и поэт очень хотел сыграть роль физика Электрона Евдокимова и даже пробовался на нее. Более того, специально для проб он заказал себе ботинки на пятисантиметровых каблуках, чтобы в кадре быть выше Дорониной.

Однако режиссер Георгий Натансон и автор сценария Эдвард Радзинский, отсмотрев пробный материал, пришли к выводу, что «Володя не монтировался с Таней, не было нужной гармонии». В итоге они пригласили на роль Евдокимова молодого и тогда еще малоизвестного Александра Лазарева. Его пробы одобрили единогласно.

Так «самая лучшая девушка Москвы и Московской области, да и вообще всего Советского Союза», как называют героиню Дорониной в фильме, предпочла Лазарева Высоцкому.

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