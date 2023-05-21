«Не монтируется с Таней»: как «лучшая девушка СССР» предпочла Лазарева Высоцкому

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Партнером Дорониной в фильме «Еще раз про любовь» мог быть Высоцкий

«Не монтируется с Таней»: как «лучшая девушка СССР» предпочла Лазарева Высоцкому

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Mekler

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Стали известны детали создания культового фильма «Еще раз про любовь», который впервые вышел на экраны ровно 55 лет назад.

Ровно 55 лет назад, 21 мая 1968 года, в СССР вышла мелодрама «Еще раз про любовь», которую за год в кинотеатрах страны посмотрели 37 миллионов зрителей.

Сейчас сложно представить в главных ролях этого культового фильма кого-то кроме блистательных Татьяны Дорониной и Александра Лазарева. Однако, как выяснил aif.ru, партнером народной артистки СССР в этой картине мог стать не менее обожаемый советскими зрителями актер Владимир Высоцкий.

Оказывается, знаменитый артист и поэт очень хотел сыграть роль физика Электрона Евдокимова и даже пробовался на нее. Более того, специально для проб он заказал себе ботинки на пятисантиметровых каблуках, чтобы в кадре быть выше Дорониной.

Однако режиссер Георгий Натансон и автор сценария Эдвард Радзинский, отсмотрев пробный материал, пришли к выводу, что «Володя не монтировался с Таней, не было нужной гармонии». В итоге они пригласили на роль Евдокимова молодого и тогда еще малоизвестного Александра Лазарева. Его пробы одобрили единогласно.

Так «самая лучшая девушка Москвы и Московской области, да и вообще всего Советского Союза», как называют героиню Дорониной в фильме, предпочла Лазарева Высоцкому.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как зависимость Владимира Высоцкого испортила его брак.

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