Под полами петербургской квартиры нашли отчлененную детскую кость

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 72 0

В квартире в Санкт-Петербурге нашли детскую кость

Под полами петербургской квартиры нашли отчлененную детскую кость

Фото: www.globallookpress.com / Frank May

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Часть скелета отправили на исследование.

Во время проведения ремонта в петербургской квартире была обнаружена детская кость. Как стало известно 5-tv.ru, все произошло в доме на Октябрьской набережной.

21 мая владельцы одной из квартир решили перестелить полы. Под половицами и была обнаружена пугающая находка. Как часть детского скелета оказалась в таком месте, пока неясно.

Длина найденной кости — 11 сантиметров. Ее отправили в морг на исследование.

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Ранее 5-tv.ru делился страшными кадрами с места гибели в Раменском 11-летнего мальчика. Ребенок заживо сгорел в сарае.

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