Обгорело все до скелета: жуткие фото с места гибели мальчика в Раменском

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 9 173 0

В Раменском 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае — фото

Фото, видео: 5-tv.ru

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Очевидцы трагедии пытались спасти ребенка своими силами до приезда МЧС.

Жуткие кадры с места гибели в Раменском 11-летнего мальчика, сгоревшего заживо в сарае, появились в распоряжении 5-tv.ru. На снимках видны обугленные кости скелета и внутренности тела ребенка.

Очевидец трагедии Максим сообщил, что местные жители пытались спасти мальчика своими силами. По словам мужчины, во время пожара он с женой возвращался домой — пара живет неподалеку. Увидев объятую огнем постройку, они бросились к ней. Вокруг сарая бегало много детей, которые рассказали, что внутри заперт мальчик. К этому времени пламя было уже очень большим, отметил Максим.

Мужчина не стал ждать подмоги, схватил лопату и начал выламывать дверь в горящий сарай, а потом крушить и стены. Другие очевидцы тем временем вызвали пожарных и медиков.

«Пришел сосед, вдвоем начали ломать постройку. Когда мы ее сломали, уже было поздно. Видно, что до нас сарай горел уже долго. И мы чисто физически не смогли его спасти. Тело там уже обгорело», — заключил Максим.

Эксклюзивные кадры с места гибели ребенка в Раменском Эксклюзивные кадры с места гибели ребенка в Раменском. Фото: 5-tv.ru

Тренер погибшего мальчика Александр Тванба в комментарии 5-tv.ru предположил, что его воспитанник перед смертью получил удар по голове и потерял сознание. Иначе, считает мужчина, физически крепкий и тренированный юноша смог бы выбраться из ветхой постройки.

В подтверждение своей версии Тванба указывает на то, что сгоревший труп мальчика лежал посередине сарая лицом вверх — так, как будто бы его втащили туда в бессознательном состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что происходит в Свердловской области, где люди массово пострадали от пожаров.

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