Пережил три операции и резко похудел: россиянин едва не умер из-за кариеса

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Полина Долгова
Полина Долгова 52 0

В Бурятии врачи спасли 21-летнего парня, который едва не умер из-за кариеса

Пережил три операции и резко похудел: россиянин едва не умер из-за кариеса

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Bein

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За жизнь пациента врачи боролись больше месяца.

В Бурятии врачи РКБ имени Н. А. Семашко столкнулись с необычным случаем. Их пациентом стал молодой человек с приступом зубной боли, которая могла закончиться летальным исходом. За жизнь пациента боролись больше месяца, сообщает издание KP.RU.

Врачи объяснили, что нелеченный кариес запустил в организме парня воспалительный процесс, а гной пошел вдоль кровеносных сосудов и распространился вниз к шее.

Как после случившегося рассказал сам молодой человек, боль началась неожиданно, когда тот работал в лесу. Поэтому моментально обратиться к медикам у него не было возможности.

После того как юноша добрался до Закаменской районной больницы, его госпитализировали с диагнозом «одонтогенная флегмона дна полости рта и шеи». Пациенту вскоре сделали операцию.

Ситуация оказалась сложнее, чем предполагалось изначально. Воспаление достигло грудной клетки пациента, что в случае запоздалой диагностики или неправильного лечения могли привести к летальному исходу.

Хирурги были вынуждены провести еще две сложные операции. Они очистили плевральные полости парня, в которых скопился гной. К счастью, все закончилось позитивно.

«Сейчас чувствую себя хорошо, все заживает. С момента, как заболел зуб, я не ел недели две и потерял в весе 23 килограмма, после реанимации аппетит вернулся, вот уже набрал 13 килограммов», — рассказал молодой человек.

В ближайшее время ему предстоит период восстановления. Пока физические нагрузки для него находятся под запретом.

Ранее 5-tv.ru писал, какие привычки разрушают зубы.

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