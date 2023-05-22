«Так приятно!» — неугомонная Волочкова рассекретила нового ухажера

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 91 0

Волочкова показала нового ухажера с большим букетом белых роз

«Так приятно!» — неугомонная Волочкова рассекретила нового ухажера

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Он появился в сторис знаменитости с большим букетом белых роз.

Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась под пристальным вниманием фанатов. Дело в том, что танцовщица показала своего нового потенциального возлюбленного. На этот раз им оказался доктор со звучной фамилией — Шадский.

Мужчина появился в сторис знаменитости с большим букетом белых роз. Он приехал к 47-летней Волочковой на выступление в Кремле.

«Так приятно!» — написала звезда в социальной сети.

Потенциальный ухажер подарил цветы Волочковой Потенциальный ухажер подарил цветы Волочковой. Instagram* / volochkova_art

Прежде балерина и медик точно были знакомы: артистка обращалась к мастеру за «экзомассажем» ровно год назад. Но теперь кавалер вновь вернулся к любительнице «фирменных шпагатов», но цель его ухаживаний пока неизвестна.

Возможно, балерина решилась пройтись по бывшим. Недавно танцовщица выложила видео из банкетного зала с новой избранницей своего экс-мужа. Она пыталась показать свои гимнастические способности, но в итоге не удержала равновесие и упала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова ждет внуков от 17-летней дочери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Так приятно!» — неугомонная Волочкова рассекретила нового ухажера

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