Раскрыта причина экстренной посадки самолета рейса Сургут — Москва
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Экипаж подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми.
Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky
Борт Сургут — Москва подал сигнал тревоги и готовится к экстренной посадке в Перми из-за нештатной ситуации на борту. Как стало известно 5-tv.ru, речь идет о пассажире, которому внезапно стало плохо.
По официальной информации, в целом обстановка на борту спокойная. Экстренные службы готовятся принять лайнер в воздушной гавани.
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