Укус свиньи и нападение тигра: на какие травмы жалуются россияне за рубежом

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Газета «Известия» опросила страховщиков и опубликовала забавную статистику.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Schwarz; 5-tv.ru

Газета «Известия» опубликовала забавную статистику. Наши коллеги опросили страховщиков и выяснили с какими напастями сталкиваются россияне за рубежом.

На первом месте простуда, но это как раз не самое интересное. Туристы обращались за выплатами и по всяким экзотическим причинам.

Например, в Таиланде отдыхающего укусила змея и ему пришлось колоть дорогостоящую вакцину. В Турции наш соотечественник получил перелом нескольких пальцев, когда катался на лошади. А на Гавайях россиянина укусила свинья, которая разгуливала прямо по улицам.

Но самое необычное произошло не за рубежом, а как раз в нашей стране. На гражданина Узбекистана в Рязани напала домашняя тигрица, обитавшая на территории частного дома. Рабочий там копал яму. К счастью, серьезно он не пострадал.

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