Всему свое время: китайский совет дня на вторник, 23 мая

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 104 0

Сегодня — хороший день, чтобы дать старт долгосрочному проекту.

Всему свое время: китайский совет дня на вторник, 23 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 23 мая?

Во вторник энергии будут поддерживать начало долгосрочных созидательных проектов. Все, чем вы будете заниматься в этот день, будет многократно увеличено. Если пойдете в спортзал, то занятия спортом имеют шанс войти в привычку. Если начнете бизнес, то он может стать долгосрочным.

Совет дня: во вторник обязательно нужно если не начать что-то новое с далеко идущими последствиями, то хотя бы помечтать об этом. Правильно будет поговорить о ваших планах с поддерживающими вас людьми, поделиться мечтами — выпустить намерение на свободу.

Предостережение дня: не стоит во вторник что-либо разрушать. Для того чтобы энергия разрушения не повредила, надо тщательно выбрать дни для всяких деструктивных поступков.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.94
0.03 86.50
0.22
Всему свое время: китайский совет дня на вторник, 23 мая

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