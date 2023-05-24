«Удушье»: почему погибший в пожаре в Раменском мальчик находился в странной позе

Горный спасатель и преподаватель курса горных спасателей Денис Киселев отметил, что в этом нет ничего необычного.

Не так давно правоохранительные органы обнаружили в подмосковном Раменском обугленное тело мальчика, который заживо сгорел в сарае. О том, почему ребенка нашли лежащим на спине и о чем это может говорить, рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru горный спасатель и преподаватель курса горных спасателей Денис Киселев.

По его словам, в этом нет ничего необычного. Скорее всего, мальчик просто потерял сознание от вдыхания дыма и упал на спину.

«Это вообще стандартный сценарий человека, погибшего в пожаре. Люди умирают не от ожогов, а от удушья, так как вдыхают продукты распада. Плюс, там был сарай — любой пластик еще все усугубляет. Очевидно, что человек просто вдохнул, потерял сознание», — говорит эксперт.

До этого стало известно о том, что в Раменском 21 мая в пожаре погиб 11-летний мальчик. Жуткие кадры с места его гибели появились в распоряжении 5-tv.ru еще в первый день. На снимках видны обугленный скелет и внутренности ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, мог ли сгоревший заживо в Раменском мальчик остаться жив.