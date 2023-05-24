Небензя обвинил Запад в использовании голода для ведения экономической войны

Зерновая сделка так и не начала выполняться полноценно.

Запад использует голод для ведения экономической войны, произвольно перекрывая каналы поставки продовольствия. А зерновая сделка с Украиной в части доступа на мировые рынки российской продукции так и не выполняется. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя.

Зерновую сделку неделю назад продлили на два месяца. Но в российском МИДе пообещали больше этого не делать, если Запад так и не выполнит наших условий.

При этом Россия продолжает помогать беднейшим странам и решать проблемы мировой продовольственной безопасности.