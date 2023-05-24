Небензя обвинил Запад в использовании голода для ведения экономической войны
Небензя: Запад использует голод для ведения экономической войны
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Зерновая сделка так и не начала выполняться полноценно.
Запад использует голод для ведения экономической войны, произвольно перекрывая каналы поставки продовольствия. А зерновая сделка с Украиной в части доступа на мировые рынки российской продукции так и не выполняется. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя.
Зерновую сделку неделю назад продлили на два месяца. Но в российском МИДе пообещали больше этого не делать, если Запад так и не выполнит наших условий.
При этом Россия продолжает помогать беднейшим странам и решать проблемы мировой продовольственной безопасности.
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