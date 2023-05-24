Небензя обвинил Запад в использовании голода для ведения экономической войны

Эфирная новость 27 0

Небензя: Запад использует голод для ведения экономической войны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Зерновая сделка так и не начала выполняться полноценно.

Запад использует голод для ведения экономической войны, произвольно перекрывая каналы поставки продовольствия. А зерновая сделка с Украиной в части доступа на мировые рынки российской продукции так и не выполняется. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя.

Зерновую сделку неделю назад продлили на два месяца. Но в российском МИДе пообещали больше этого не делать, если Запад так и не выполнит наших условий.

При этом Россия продолжает помогать беднейшим странам и решать проблемы мировой продовольственной безопасности.

+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.17
0.23 86.55
0.05
Лакомка или стаканчик: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

11:23
Лукашенко прибудет в Москву для встречи с Путиным и участия в саммите ЕАЭС
11:21
В Кремле объяснили невозможность «заморозки» конфликта на Украине
11:17
В Ростове задержан инженер, передававший Украине сведения об объектах ОПК
11:15
«Пик тревожности прошел»: Пушилин рассказал об обстановке на флангах у Артемовска
11:12
Зеленский лишился шикарной квартиры в Крыму
11:11
Небензя обвинил Запад в использовании голода для ведения экономической войны

Сейчас читают

Перенесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа
Подполковник Марочко раскрыл, как ВСУ могут прорвать оборону в Запорожской области
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
СК возбудил уголовное дело после пропажи студентки во Владивостоке

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023