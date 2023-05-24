Выносят даже хлеб: продавщица из США на автомобиле сбила магазинного вора

Число магазинных краж в США резко выросло из-за кризиса.

Восстановить справедливость своими силами решила продавщица небольшого магазина из Калифорнии.

Пережив ограбление, она тут же бросилась за руль, догнала магазинного вора и ударила бампером его велосипед. Но даже после такого ДТП не остановилась и начала отчитывать грабителя.

В итоге вор помог собрать разлетевшиеся от удара продукты, аккуратно сложил их на обочине и ретировался. Разъяренную продавщицу можно понять, ведь в Штатах из-за кризиса значительно увеличилось число магазинных краж — причем, выносят даже хлеб, молоко и крупы.