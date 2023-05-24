Доминирование осталось в прошлом: в Британии вынесли приговор странам G7

Эфирная новость 72 0

FT: однополярность США и доминирование G7 остались в прошлом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Guido Kirchner; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
БРИКС

На пути к еще большему влиянию находится БРИКС.

Страны G7 должны признать, что они больше не могут управлять миром. Как пишет издание Financial Times, однополярность США и экономическое доминирование «Большой семерки» остались в прошлом.

Глобальное сотрудничество и западное господство кажутся сегодня неосуществимыми. Тем временем, на пути к тому, чтобы стать значимой всемирной группировкой, находится БРИКС.

Уже 19 стран подали заявки на вступление в Межгосударственное объединение. Члены БРИКС не хотят зависеть от прихоти США и их ближайших союзников, отмечают жруналисты.

Тема:
БРИКС
18 мая
Кто следующий? Политолог объяснил, какие страны могут стать членами БРИКС
25 апр
Перспективный блок: присоединиться к БРИКС захотели еще 19 стран
6 апр
«Наступают тяжелые времена»: какие страны МВФ пытается «подмять под себя»
6 апр
МВФ предупреждает! Как противостояние США и Китая повлияют на экономику в мире
9 нояб
Алексей Пушков: острый конфликт России с Западом назревал уже давно
17 июл
В Китае назвали Запад «узколобым» после заявлений о противостоянии с БРИКС
15 июл
Центр мира уходит на Восток: политолог объяснил стремление еще пяти стран в БРИКС
14 июл
Ряды БРИКС могут скоро пополнить Турция, Египет и Саудовская Аравия
28 июн
Иран подал заявку на вступление в БРИКС
28 июн
Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.97
-0.20 86.20
-0.35
Лакомка или стаканчик: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

15:50
Терпение лопнуло: профессор напала с мачете на журналистов в США
15:47
Мощнейший за последние 50 лет: крупный шторм надвигается на американский остров
15:36
«Похитители» Рождества: на Украине решили перенести великий праздник
15:32
Пилоту сгоревшего в Шереметьево самолета грозит шесть лет колонии
15:27
Семьям погибших в спецоперации сотрудников МЧС выплатят по пять миллионов рублей
15:24
«Думала, пролетит — не получилось»: блогеры о Блиновской, Митрошиной, Лерчек

Сейчас читают

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу
В Российском союзе туриндустрии объяснили, как сэкономить на путешествии
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Скорбное бесчувствие»: почему Диана Гурцкая не плакала на прощании с мужем

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023