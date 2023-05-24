Доминирование осталось в прошлом: в Британии вынесли приговор странам G7
FT: однополярность США и доминирование G7 остались в прошлом
Фото, видео: www.globallookpress.com / Guido Kirchner; 5-tv.ru
На пути к еще большему влиянию находится БРИКС.
Страны G7 должны признать, что они больше не могут управлять миром. Как пишет издание Financial Times, однополярность США и экономическое доминирование «Большой семерки» остались в прошлом.
Глобальное сотрудничество и западное господство кажутся сегодня неосуществимыми. Тем временем, на пути к тому, чтобы стать значимой всемирной группировкой, находится БРИКС.
Уже 19 стран подали заявки на вступление в Межгосударственное объединение. Члены БРИКС не хотят зависеть от прихоти США и их ближайших союзников, отмечают жруналисты.
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