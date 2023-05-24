Годный лайфхак: когда дешевле покупать авиабилеты в интернете

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Роскачество: Покупать авиабилеты через интернет ночью дешевле, чем днем

Годный лайфхак: когда дешевле покупать авиабилеты в интернете

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Makhonin; 5-tv.ru

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Виной всему система динамического ценообразования.

Покупать авиабилеты через интернет ночью дешевле, чем днем. Это подтвердили эксперты Роскачества, они проверили популярные сервисы бронирования.

А вот от дня недели цена, по их наблюдениям, не зависит. Представители тревел-сервисов заявили, что не специально снижают цену для тех, кто не спит.

Просто они используют системы динамического ценообразования, которые учитывают колебания интереса пользователей, а ночью поисковых запросов, естественно, меньше, чем днем.

Также Роскачество проверило безопасность персональных данных и полноту информации на сайтах. И выяснилось, что не все тревел-сервисы предоставляют потребителю сведения об условиях возврата билетов и денег.

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