Терпение лопнуло: профессор напала с мачете на журналистов в США
В США профессор университета напала с мачете на журналистов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Изначальная перепалка даже переросла в погоню.
В США профессор университета напала с мачете на журналистов.
После того, как она раскритиковала сторонников абортов, к ней стали ломиться за интервью и ее терпение лопнуло. Она сначала пригрозила парню большим тесаком, а потом побежала за ним с мачете по улице.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что необычную дорожную разборку сняли на видео во Владивостоке. Разъяренная автолюбительница на высоких каблуках искромсала чужой автомобиль мачете.
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