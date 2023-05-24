Терпение лопнуло: профессор напала с мачете на журналистов в США

Изначальная перепалка даже переросла в погоню.

В США профессор университета напала с мачете на журналистов.

После того, как она раскритиковала сторонников абортов, к ней стали ломиться за интервью и ее терпение лопнуло. Она сначала пригрозила парню большим тесаком, а потом побежала за ним с мачете по улице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что необычную дорожную разборку сняли на видео во Владивостоке. Разъяренная автолюбительница на высоких каблуках искромсала чужой автомобиль мачете.