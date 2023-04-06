Вооружена и опасна: в Приморье женщина искромсала чужой автомобиль мачете

Испуганный водитель пострадавшей машины так и не решился выйти.

Необычную дорожную разборку сняли на видео во Владивостоке. Разъяренная автолюбительница на высоких каблуках искромсала чужой автомобиль мачете.

Иномарке досталось за то, что ее водитель не уступил дорогу. На кадрах видно, как от машины на дорогу отлетают отрубленные части. При этом агрессивная барышня все время что-то выкрикивает. Водитель поврежденного авто, судя по всему, выйти на улицу так и не решился.