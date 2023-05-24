Шойгу: реакция Минобороны РФ на действия Киева будет предельно жесткой

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 29 0

Украинские боевики вторглись на территорию РФ 22 мая. Благодаря слаженной работе Вооруженных сил, сотрудников ФСБ и Росгвардии, противник был разгромлен.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министерство Обороны России будет и дальше оперативно и жестко реагировать на террористические действия со стороны Украины, подобные обстрелу в Белгородской области. Об этом на коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

На днях укронационалисты в составе диверсионно-разведывательной группы вторглись на территорию России в районе пункта пропуска «Козинка» Белгородской области. В результате, пострадали жилые дома и административные здания. Ответных действий долго ждать не пришлось, российские военнослужащие ликвидировали более 70 украинских боевиков в ходе контртеррористической операции.

«Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — отметил глава военного ведомства.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ были разгромлены при попытке вернуть позиции на краснолиманском направлении.

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