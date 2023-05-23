ВСУ были разгромлены при попытке вернуть позиции на краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ предприняли попытку вернуть позиции на краснолиманском направлении
Фото: Reuters / STRINGER
Российские военнослужащие нанесли удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника.
Украинские боевики пытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении, но после ответного удара со стороны российской артиллерии, понесли большие потери. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
В районе Серебрянского лесничества на торском участке, националисты из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады хотели вернуть позиции, которые ранее потеряли.
«Но в результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки „Центр“ понес значительные потери в личном составе и технике», — отмечает Савчук.
Кроме того, российская армия нанесла удары и по опорным пунктам, а также по местам временной дислокации противника и по точкам скоплениявоенной техники ВСУ на Краснолиманском направлении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы РФ ликвидировали более 100 укронацистов на краснолиманском направлении.
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