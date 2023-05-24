«Видит во мне конкурентку»: дочь запретила Волочковой приходить на свой выпускной
Волочкова рассказала, что дочь не хочет видеть ее на выпускном вечере
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Артистка откровенно не довольна поведением своей наследницы. Но почему так происходит?
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не была на последнем звонке дочери Ариадны, а также вряд ли появится на выпускном. Об этом пишет издание dni.ru.
«Я знаю, что Ариадну, к сожалению, настраивают против меня — со стороны моей мамы и со стороны ее отца, который до сих пор не может успокоиться. И они пытаются сделать все таким образом, чтобы меня на выпускном у дочери не было!» — говорит танцовщица.
Она добавила, что всю жизнь водила Ариадну в школу, а своего отца дочь не видела на протяжении шести лет. Но сейчас ситуация изменилась в обратную сторону: наследница не хочет видеть родную мать.
«Она пока еще никем не стала, но уже видит во мне конкурентку. Тогда как за моими плечами уже целая карьера! А у нее пока единственное, что есть — это моя фамилия!» — добавила балерина.
Известно, что Ариадна окончила лицей при Высшей школе экономики и теперь ей предстоит выбор о том, кем стать в будущем. По словам Волочковой, он дала ей абсолютно все — они даже записали совместный альбом.
Но дальше дочери придется думать и решать самостоятельно, считает знаменитость. Например, финансировать ее обучение она больше не собирается.
«Деньги пусть ей дает папа, с которым она живет. Это его прерогатива и обязанность — давать дочери деньги. Потому что деньги, которые были у меня, он в 2008-м году забрал. Так что, папаша, давай, вперед и с песней!» — заключила Волочкова.
В 2007 году балерина вышла замуж за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина. Впоследствии она призналась, что свадебная церемония была фиктивной, и официально они так и не были расписаны. У них есть общая дочь Ариадна.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как приставы наложили взыскание на Волочкову.
Читайте также
88%
-0.20 86.20
-0.35
Нашли ошибку?