360 тысяч рублей под елочку: приставы наложили взыскание на Волочкову

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Скандальная балерина, предположительно, проиграла суд по делу о защите чести и достоинства против экс-солистки «Стрелок» Катерины Любомской.

360 тысяч рублей под елочку: приставы наложили взыскание на Волочкову

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Приставы взыскивают с Анастасии Волочковой 360 тысяч рублей, не считая исполнительского сбора в размере 25 тысяч рублей. Соответствующее постановление появилось на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Согласно данным, исполнительное производство о «взыскании имущественного характера» в отношении эпатажной балерины возбуждено 10 марта 2023 года. Вероятно, речь идет о скандале с экс-солисткой группы «Стрелки» Катериной Любомской, которая выиграла суд против Волочковой по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Конфликт между Любомской и Волочковой разразился еще в 2021 году. Тогда балерина обвинила свою соседку Любимскую в публикации видео, на котором Волочкова справляет малую нужду под елкой на участке своего загородного дома. Эпатажная танцовщица пригрозила привлечением к уголовной ответственности всех, кто тайком снял и распространял ее интимные кадры. Однако иск тогда подала именно Любомская и суд в итоге встал на ее сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воевавшая с Волочковой солистка «Стрелок» Любомская столкнулась с «рэкетом».

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