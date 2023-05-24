Актриса Рубцова рассказала об отношении к Гайдуляну из сериала «СашаТаня» — это любовь?

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Аделина Ким
Аделина Ким 44 0

Актриса Валентина Рубцова рассказала об отношениях с Андреем Гайдуляном

Актриса Рубцова рассказала об отношении к Гайдуляну из сериала «СашаТаня» — это любовь?

Фото: Кадр из сериала «САШАТАНЯ 7 сезон», 2022 г.

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Актер, сыгравший роль Саши, регулярно поддерживает напарницу по съемочной площадке.

Актриса Валентина Рубцова, известная по роли Тани в телесериале «СашаТаня», рассказала изданию Газета.ру об отношении к коллеге по проекту Андрею Гайдуляну и том, что их связывает помимо работы.

Вот уже несколько лет они играют семейную пару, поэтому им удалось сильно сблизиться. Рубцова рассказывает, что за камерой у нее довольно теплые отношения с экранным супругом.

Она уверена, что ей очень повезло встретиться с Андреем и поработать вместе. Актриса рассказывает, что у них очень напряженный график, но они совсем не замечают, как быстро проходит время, когда находятся вместе.

Кроме того, знаменитость считает Гайдуляна отличным другом, который всегда поддерживает ее во время выступлений в театре.

«Недавно я играла спектакль в театре „Русская песня“, и Андрей посетил его вместе со своей женой Сашей Велескевич (она с недавних пор играет в сериале Зубову, учительницу Алешки — Прим. ред.). Когда я услышала смех Андрея из зала, мне стало спокойнее, страх исчез!» — рассказывает Валентина.

Кроме того, коллеги по сериалу близко общаются семьями. Супруг Рубцовой хорошо относится к Гайдуляну и не ревнует жену к нему.

«Я вам так скажу: Андрей уже практически член нашей семьи. Он даже моему мужу звонит со словами: «Привет! Это муж твоей жены звонит», — призналась артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Гайдулян с удовольствием помогает жене в домашних обязанностях.

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