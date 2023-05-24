Актер, сыгравший роль Саши, регулярно поддерживает напарницу по съемочной площадке.

Актриса Валентина Рубцова, известная по роли Тани в телесериале «СашаТаня», рассказала изданию Газета.ру об отношении к коллеге по проекту Андрею Гайдуляну и том, что их связывает помимо работы.

Вот уже несколько лет они играют семейную пару, поэтому им удалось сильно сблизиться. Рубцова рассказывает, что за камерой у нее довольно теплые отношения с экранным супругом.

Она уверена, что ей очень повезло встретиться с Андреем и поработать вместе. Актриса рассказывает, что у них очень напряженный график, но они совсем не замечают, как быстро проходит время, когда находятся вместе.

Кроме того, знаменитость считает Гайдуляна отличным другом, который всегда поддерживает ее во время выступлений в театре.

«Недавно я играла спектакль в театре „Русская песня“, и Андрей посетил его вместе со своей женой Сашей Велескевич (она с недавних пор играет в сериале Зубову, учительницу Алешки — Прим. ред.). Когда я услышала смех Андрея из зала, мне стало спокойнее, страх исчез!» — рассказывает Валентина.

Кроме того, коллеги по сериалу близко общаются семьями. Супруг Рубцовой хорошо относится к Гайдуляну и не ревнует жену к нему.

«Я вам так скажу: Андрей уже практически член нашей семьи. Он даже моему мужу звонит со словами: «Привет! Это муж твоей жены звонит», — призналась артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Гайдулян с удовольствием помогает жене в домашних обязанностях.