В Минобрнауки раскрыли главные изменения в системе высшего образования

Министр науки и образования России Валерий Фальков раскрыл, какие изменения ждут систему высшего образования в стране. Информацией о нововведениях он поделился в эфире одного из федеральных каналов.

По словам государственного деятеля, в текущем году продолжит набирать популярность подача документов абитуриентов в онлайн-формате. По его оценкам, электронная подача будет превалировать и для этого системы совершенствуются. Например, сервис «Поступление в вузы онлайн» оптимизировали для взаимодействия с порталом Госуслуги.

«Приемная кампания каждого года удивительна по-своему. Всегда появляются какие-то нюансы. И приемная кампания этого года, конечно, будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и так далее», — прокомментировал Фальков.

Комментируя возможные изменения сроков получения образования, Фальков сообщил, что в новой системе образования по некоторым бакалаврским программам останется четырехлетней срок обучения, однако для юридического направления он может составить до пяти лет.

Время продолжительности обучения в магистратуре может быть сокращено, отметили в Минобрнауки. Таким образом, после пятилетнего срока обучения в бакалавриате срок обучения в магистратуре можно уменьшить. Двулетний срок получения специализированного высшего образования необходим лишь для тех, кто учился в бакалавре четыре года.

«Потому что все-таки срок обучения в магистратуре, то есть на специализированном высшем образовании, он должен коррелировать с той программой, которую ты освоил в базовом уровне», — объяснили в ведомстве.

По словам Фалькова, нет смыла вмешиваться во внутренние регламенты учебных заведений. Вузы имеют право сохранять за собой количество сессий или систему оценивания студентов. Министерство, в свою очередь, выберет лучшие и рекомендует их институтам и университетам для принятия добровольном порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Рособрнадзоре прокомментировали возможный перевод ЕГЭ в компьютерный формат.