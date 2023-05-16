В Рособрнадзоре прокомментировали возможный перевод ЕГЭ в компьютерный формат

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Рособрнадзор: перевод ЕГЭ в виртуальный формат пока не планируется

В Рособрнадзоре прокомментировали возможный перевод ЕГЭ в компьютерный формат

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Тема:
ЕГЭ

Испытание для школьников стартует уже 26 мая.

Кардинальных изменений в сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России пока не планируется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

В частности, никакого перевода ЕГЭ в компьютерный формат по другим предметам, кроме информатики, пока точно ожидать в ближайшее время.

По его словам, сейчас школы России практически на 100% готовы к проведению основного периода ЕГЭ, который стартует 26 мая. Также он уточнил, что досрочный этап экзамена в РФ уже закончен.

«Досрочный этап прошел в штатном режиме, спокойно. Все варианты, которые использовались, по одному варианту досрочного этапа по каждому предмету, опубликованы в открытом доступе, все, кто хотел, мог спокойно потренироваться на них тоже», — сказал Музаев.

Известно, что первые лица государства уже не в первый раз обговаривают возможность отказа от нынешней системы школьных испытаний. По словам Председателя Правительства страны Михаила Мишустина, надо серьезно подумать над этим. Тем не менее, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверяла, что в ЕГЭ много положительного. Например, он создает одинаковые условия для поступления в ВУЗы, а также помогает объективно оценить способности учеников, благодаря единому экзамену выпускникам не нужно сдавать одни и те же предметы по два раза.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в ЕГЭ по истории включат вопросы о спецоперации.

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