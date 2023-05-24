Пропавших на Эльбрусе туристов нашли живыми и невредимыми

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 42 0

Людей обнаружили на высоте в 1300 метров. Но как они там оказались?

Пропавших на Эльбрусе туристов нашли живыми и невредимыми

Фото: Афонина Елена /ТАСС

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Российские спасатели нашли группу пропавших туристов, которые поднимались на Эльбрус. Как сообщил 5-tv.ru источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время люди находятся на высоте в 1300 метров.

Группа людей из Белоруссии перестала выходить на связь накануне. Сотрудники МЧС немедленно развернули спасательную операцию. В итоге один раз их пришлось прервать из-за плохой погоды, но потом выяснилось, что люди находятся в полной безопасности. Предварительно, никто из них не пострадал.

В настоящее время людей готовят к спуску. Остальные детали ЧП уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что люди столкнулись с гигантской лавиной в Кабардино-Балкарии.

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