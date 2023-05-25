Видео: в Иркутской области засняли мусорный смерч

В небо взмыли пакеты, бутылки и прочие отходы.

А теперь о погодной аномалии в Иркутской области. Шквалистый ветер там наводит свои порядки: сносит все на своем пути, ломает деревья, рвет провода, оставляя целые населенные пункты без электричества.

У одной из школ и вовсе теперь нет крыши. Сейчас выясняется, как такое могло произойти в недавно отремонтированном здании. А в Братском районе образовался мусорный смерч. В небо взмыли пакеты, бутылки и прочие отходы.

Необычное явление сняли и жители Челябинска. В городе тоже заметили мини-торнадо. К счастью, серьезного ущерба он не нанес.