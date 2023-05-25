В Крыму перехватили шесть беспилотников

Силы ПВО России отразили нападение шести беспилотников в разных районах Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА», — сообщил Аксенов.

Уточняется, что жертв и пострадавших нет.

Глава республики также призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.