В Крыму перехватили шесть беспилотников

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Российские военные заглушили сигналы БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.

В Крыму перехватили шесть беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Силы ПВО России отразили нападение шести беспилотников в разных районах Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА», — сообщил Аксенов.

Уточняется, что жертв и пострадавших нет.

Глава республики также призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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