В Крыму перехватили шесть беспилотников
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Российские военные заглушили сигналы БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Силы ПВО России отразили нападение шести беспилотников в разных районах Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА», — сообщил Аксенов.
Уточняется, что жертв и пострадавших нет.
Глава республики также призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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