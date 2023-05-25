В Севастополе отразили атаку беспилотников: два сбили, еще несколько посадили

Боевики ВСУ регулярно отправляют БПЛА в Крым, где их вскоре уничтожают российские военные.

Российские военнослужащие отразили атаку беспилотников в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Рано утром наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.)», — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ни один объект в городе не пострадал. Все службы продолжают следить за обстановкой.

Минувшим днем 5-tv.ru сообщал, что ВСУ попытались атаковать корабль «Иван Хурс» Черноморского флота с помощью трех беспилотных катеров. Все три были уничтожены.

Двумя неделями ранее российские ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря. Объекты инфраструктуры и местные жители в результате атаки не пострадали. Еще одно нашествие летательных аппаратов было подавлено 1 мая.