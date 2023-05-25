В Кремле оценили работу МЧС под руководством Куренкова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Дмитрий Песков назвал ведомство одним из наиболее беспокойных участков.

В Кремле оценили работу МЧС под руководством Куренкова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В Кремле положительно оценивают работу министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ежедневную напряженную деятельность ведомства в беседе с журналистам.

По словам Пескова, сегодня все российское правительство работает усиленно, чтобы обеспечить безопасность и защиту страны. В данном контексте он назвал МЧС одним из самых беспокойных участков.

Отвечая на вопрос об оценках руководства Александра Куренкова ведомством с 2022 года, Песков сообщил, что глава МЧС продолжает осуществлять свою работу в контакте с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент в контакте с Куренковым. Положительно оценивает работу министерства», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Куренков назвал МЧС «министерством добра».

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