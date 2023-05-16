Александр Куренков назвал МЧС «Министерством добра»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Глава МЧС РФ Куренков прилетел в Тюменскую область и пообщался с пострадавшими от огненной стихии жителями

Фото, видео: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; Telegram / mchs_official; 5-tv.ru

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Глава ведомства отметил, что спасатели всегда приходят на помощь нуждающимся.

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Тюменскую область, где бушуют природные пожары. В ходе визита министр пообщался с местными жителями, пострадавшими от огненной стихии, выслушал их просьбы по устранению тех или иных недочетов, и оценил работу спасателей.

Так, один из жителей сообщил, что у него прямо за домом начинается лес. Это сыграло свою роковую роль при распространении огня. Куренков в ответ сообщил, что предложит вырубку леса порядка 50 метров.

Также Куренков обратил внимание на то, что спасатели МЧС часто сталкиваются в своей работе с негативом, однако именно они первыми приходят на помощь.

«МЧС — это Министерство добра. Те люди, которые приходят на помощь, когда совсем плохо. Невзирая ни на что, эти люди рискуют жизнью ради вас. Эти люди отдают собственные жизни», — сказал Куренков.

К слову, в Тюменской области ситуация с природными пожарами одна из самых сложных среди остальных регионов страны. Согласно последним данным, там зафиксировано девять лесных возгораний и столько же ландшафтных. Общая площадь полыхающей территории превышала шесть тысяч гектаров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, во что превратился поселок Сосьва Свердловской области из-за пожаров.

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