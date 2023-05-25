Россия объявила персонами нон грата пять дипломатов Швеции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 29 0

Им предписано покинуть страну.

Россия объявила персонами нон грата пять дипломатов Швеции

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Россия объявила персонами нон грата пять дипломатов Швеции, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны. Решение носит ответный характер, сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Как откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма было охарактеризовано объявление 25 апреля 2023 года пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции persona non grata. Эти действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции», — ответили в ведомстве.

Объявленным персонами нон грата предписано покинуть российскую территорию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия объявила персонами нон грата десять норвежских дипломатов. Решение стало ответом на действия властей Норвегии, которые выслали из страны 15 сотрудников российской дипмиссии и аппарата военного атташе.

 

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