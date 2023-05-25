Лукашенко отреагировал на планы Польши поднять мятеж в Белоруссии: «Мы готовы, пусть приходят»
Лукашенко: Белоруссия готова противостоять организованному Польшей восстанию
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
Белорусский лидер отметил, что спецслужбы республики поименно знают своих врагов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на агрессивные заявления польских генералов, которые якобы заявили о подготовке в республике «восстания». По его словам, страна готова противостоять любым нападкам и внимательно отслеживает зачинщиков возможного конфликта.
«Мы готовы, пусть приходят», — заявил Лукашенко в интервью для одного из федеральных каналов.
Глава Белоруссии добавил, что несколько месяцев назад он лично говорил о подготовке некого мятежа на территории страны. Местным службам, отметил он, давно известны все имена и местонахождение агрессоров.
«Мы отслеживаем этих ребят, о которых говорил этот больной генерал», — высказался он.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о том, что «Путин — цель номер 1». Он призвал не беспокоиться за жизнь главы государства и назвал подобные заключения киевского режима подтверждением их террористической деятельности.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Белоруссия подписали документы по содержанию ядерного оружия.
Читайте также
78%
-0.20 86.20
-0.35
Нашли ошибку?