Лукашенко поблагодарил Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Политик выразил слова благодарности во время заседания ЕАЭС.

Лукашенко поблагодарил Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии

Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина, который принял решение разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью для программы одного из федеральных каналов.

Путин, комментируя договор Москвы и Минска, подчеркнул, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, чем занимались Соединенные Штаты на протяжении последних десятилетий. Он пояснил, что США обладают странами-союзницами, с которыми готовят экипажи. На фоне действий американского правительства РФ решила принять аналогичные меры.

В рамках Евразийского экономического форума глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что уровень российско-белорусского сотрудничества настолько высок, что у стран теперь и ядерное оружие «одно на двоих». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Союзное государство действительно удивляет и обращает на себя внимание.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Белоруссия подписали документы по содержанию ядерного оружия.

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