«Очень опасно»: Венгрия не поддержала санкции против китайских компаний

Европейские страны вообще должны быть крайне заинтересованы расширением торговли с Китаем, считает Петер Сийярто.

Венгрия приняла решение возразить против введения Евросоюзом санкций в отношении восьми китайских компаний, которые подозреваются в продолжении сотрудничества с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

«Это очень опасно, потому что это вызовет сильную ответную реакцию со стороны китайцев», — заявил Сийярто.

По его словам, они продолжают просить Европейскую комиссию не включать эти восемь китайских компаний в санкционный список, чтобы не нанести ущерб европейской экономике и экономическому сотрудничеству между Европой и Китаем.

Сийярто также добавил, что Венгрия обратилась к Еврокомиссии с предложением разработать стратегию развития экономического сотрудничества между Китаем и Европой, из которого вторая могла бы извлечь максимальную выгоду. А европейские страны вообще должны быть крайне заинтересованы расширением торговли с Китаем, вместо того, чтобы ее ограничивать.

Евросоюз активно готовит 11-й пакет санкций. Как рассказала телеканалу ZDF глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в списке будут значиться более 90 компаний по всему миру, которые якобы пытаются обходить ограничения против России, среди них — восемь китайских. Оказалось, что компании из КНР могут существовать на бумаге и иметь владельцев разных национальностей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ЕС выразил желание ввести санкции против восьми компаний в КНР, помогающих РФ.