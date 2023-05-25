Челябинский производитель танковых двигателей превысил рекорд времен СССР

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Все благодаря грамотной организации производства.

Челябинский производитель танковых двигателей превысил рекорд времен СССР

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Челябинский производитель танковых двигателей нарастил объем выпуска и превысил свои лучшие показатели послевоенного периода СССР. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ.

Этого удалось добиться благодаря грамотной организации производства.

работники Уралвагонзаводработники Уралвагонзавод. ВКонтакте / realuvznews

«Ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива», — рассказал директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

По его словам, по итогам работы первого квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода Холодной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какую технику производят на Обуховском заводе.

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