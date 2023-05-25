В Турции пропала россиянка, отправившаяся туда делать тату иранскому певцу

В Турции, возможно, пропала гражданка РФ. Российские дипломаты уже обратились к правоохранителям страны в связи с этим, пишет РИА Новости.

«Родственники гражданки Чистяковой обратились в Генеральное консульство», — говорится в сообщении.

На основании их обращения Генеральное консульство в установленном порядке направило запрос в местные правоохранительные органы и ожидает ответа.

До этого стало известно о том, что в турецком Стамбуле без вести пропала тюменка Татьяна Чистякова. Не так давно она перебралась работать за границу и в марте этого года отправилась в Турцию делать тату, гостившему там иранскому певцу, с которым работала продолжительное время. После этого никаких известий о ней не приходило.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Турция вводит новую политику для российских туристов.