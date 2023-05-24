Турция вводит новую политику для российских туристов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 374 0

Новая программа развития туризма в Турции не предполагает ограничений для туристов

Турция вводит новую политику для российских туристов

Фото: www.globallookpress.com / GTW

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Программа «Устойчивый туризм», которую Турция вводит вместо программ «ковидной безопасности» не содержит новых ограничений для туристов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

«Программа „Устойчивый туризм“ к ковидным ограничениям никакого отношения не имеет. Всемирная туристская организация ООН определяет устойчивый туризм как туризм, который полностью учитывает его текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия, удовлетворяя потребности посетителей, промышленности, окружающей среды и принимающих сообществ. То есть это в целом про развитие туризма, это не про ограничения, не про ковид», — пояснил Горин.

Он заверил, что все ковидные ограничения в Турции отменены, ношение масок стало необязательным, шведский стол в отелях работает в полном объеме.

О введении новой программы безопасности туризма ранее сообщил президент Ассоциации отельеров Бодрума Омер Фарук Денгиз. Он отметил, что сертификаты безопасности по этой программе должны будут получить все отели вместимостью от 30 или 50 номеров. Полное внедрение программы запланировано до 2030 года.

Российские туроператоры ранее рассказали о ценах на горящие путевки в Турцию в ближайшие месяцы. На отдых именно в этой стране приходится более 50% всех броней.

Отмечается, что рост цен на путевки ускорился в сравнении с предыдущими месяцами на 30%. При этом специалисты подчеркивают, что стоимость будет расти дальше, что характерно для весенне-летнего периода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 1 июля должна заработать электронная туристическая виза. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время российско-китайского бизнес-форума.

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