Туристка из Екатеринбурга упала с обрыва в «селе-призраке» Гамсутль

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Туристка из Екатеринбурга упала с обрыва в Дагестане

Туристка из Екатеринбурга упала с обрыва в «селе-призраке» Гамсутль

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Экскурсия по горам Кавказа закончилась трагедией.

Туристка из Екатеринбурга сорвалась с обрыва и получила множественные травмы во время экскурсии в дагестанском заброшенном «селе-призраке» Гамсутль. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Главного регионального управления МЧС России по республике Тамилу Газимагомедову.

Уточняется, что 40-летняя жительница Екатеринбурга отправилась на экскурсию в составе группы из 18 человек. Она упала с излюбленной туристами смотровой площадки в Гунибском районе.

«По предварительной информации, у пострадавшей имеются множественные переломы, перелом основания черепа. Не в сознании», — прокомментировали в МЧС.

Труднопроходимые горные тропы сильно затруднили врачам и спасателям проход к пострадавшей. Медики пытаются оказать ей помощь на месте, а также ищут способы наиболее аккуратно доставить ее до местной больницы. В министерстве сообщили, что после женщина будет эвакуирована в республиканский стационар при помощи вертолета.

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