«Заявки поданы»: в «Яндексе» сообщили о состоянии продажи долей компании

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

«Яндекс» прояснил условия реструктуризации компании и состава инвесторов

«Заявки поданы»: в «Яндексе» сообщили о состоянии продажи долей компании

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

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В скором времени организация раскроет все детали.

Российская компания «Яндекс» получила заявки от потенциальных инвесторов. Об этом сообщается на официальном сайте.

Тем не менее пока решение о составе экономических инвесторов компании принято не было.

«Яндекс» раскроет все детали, включая список экономических инвесторов, когда это будет возможно», — говорится в сообщении.

Также в релизе добавили, что потенциальные инвесторы подали заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании, которые совет директоров уже рассмотрел. Теперь они должны пройти проверку на соответствие санкционным ограничениям. Уточняется, что никакого контроля над «Яндексом» инвесторы иметь не будут, все сохранит себе менеджмент компании.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как «Яндекс» и ВКонтакте закрыли крупную сделку.

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